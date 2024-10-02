RK Komitmen Tambah RTH, Termasuk di Kampung Kumuh

JAKARTA - Cagub-cawagub Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) komitmen menambah ruang terbuka hijau (RTH)jika keduanya terpilih pada Pilkada Jakarta 2024.

"Nah, jadi pasangan RIDO sudah pasti, seperti track record saya, akan memperbanyak ruang terbuka publik," kata RK di Taman Ayodia, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Pria yang akrab disapa kang Emil itu menjelaskan dia dan Suswono akan menganggarkan lahan di kampung kumuh, untuk membuat ruang terbuka.

"Di kampung-kampung kumuh yang tidak ada lahan kita nanti anggarkan, belikan rumah, rumahnya dibongkar, kemudian kita jadikan ruang terbuka publik," katanya.

Namun RK menegaskan bahwa dirinya akan mengakuisisi lahan sesuai dengan aturan hukum. Contohnya dengan membeli lahan legal kemudian dihibahkan.

"Membeli lahan legal saya beli, kemudian dihibahkan, daripada anaknya main di aspal kan, lebih baik main di sebuah rumah yang dulunya rumah, tiba-tiba jadi RTH," katanya.