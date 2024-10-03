Gempa M4,8 Guncang Seluma Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Seluma, Bengkulu, pada Rabu (2/10/2024) sekira pukul 23.20 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.56 Lintang Selatan - 101.80 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.8, 02-Oct-2024 23:20:48WIB, Lok:4.56LS, 101.80BT (101 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)