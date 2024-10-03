Pimpinan MPR RI Periode 2024-2029 Bakal Dilantik Hari Ini, Berikut Bocorannya

JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2024-2029 bakal dilantik pada Kamis (3/10/2024) pagi. Sedianya, mereka akan dilantik dalam sidang paripurna yang beragendakan pelantikan pada pukul 10.00 WIB.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Ahmad Basarah setelah menggelar rapat gabungan (Ragub) bersama fraksi partai politik di MPR dan kelompok unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (2/10/2024) malam.

"Dengan demikian, rapat paripurna tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi," kata Basarah saat ditemui di Gedung Nusantara, Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024) malam.

Adapun dalam ragub tersebut, telah disepakati bahwa Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra terpilih menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Selain Muzani, para Wakil Ketua MPR RI dari unsur fraksi di DPR RI dan DPD RI juga akan dilantik.

"Besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin oleh H Ahmad Muzani didampingi oleh 8 wakil ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai politik dan kelompok DPD RI yang akan ditetapkan besok," kata Basarah.

Dari informasi yang dihimpun, sejumlah nama telah diusulkan oleh sejumlah fraksi untuk menjado Wakik Ketua MPR RI. Fraksi PKB, misalnya, mengusulkan Rusdi Kirana, yang dikonfirmasi langsung oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid.

"Sudah (putuskan Rusdi Kirana jadi pimpinan DPR RI) nanti akan disampaikan secara resmi dalam paripurna MPR untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI," ucap Jazilul saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).