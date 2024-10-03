Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rangkaian Atraksi Menakjubkan di HUT Ke-79 TNI, Pesawat Menari di Langit Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:26 WIB
Rangkaian Atraksi Menakjubkan di HUT Ke-79 TNI, Pesawat <i>Menari</i> di Langit Jakarta
Salah satu atraksi untuk acara HUT Ke-79 TNI. (Foto: Okezone/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Serangkaian atraksi bakal disuguhkan di puncak acara hari ulang tahun (HUT) ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 5 Oktober mendatang. Berdasarkan pantauan di lapangan, persiapan gladi bersih digelar pagi ini, Kamis (3/10/2024), dengan memperlihatkan atraksi seluruh satuan dari tiga matra angkatan.

Adapun rangkaian acara diawali dengan pertunjukan marching band, disusul atraksi Tim Rajawali Laut Flight (RaLF) yang terdiri dari lima Pesawat Udara (Pesud) Beechcraft G-36 Bonanza. 

Tim RaLF terlihat mengudara dengan membentuk berbagai macam manuver dalam formasi yang indah. Mereka membelah langit dan seolah ‘menari’ indah tepat di atas Monas.

Lalu, akan digelar prosesi upacara perayaan HUT ke-79 TNI yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Setelah upacara selesai dilaksanakan, ada atraksi terjun payung dari 200 personel gabungan TNI. Mereka nampak mewarnai langit Jakarta dan mengelilingi Monas, kemudian mendarat tepat di depan panggung utama yang berbentuk istana negara IKN.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
TNI Atraksi HUT Ke-79 TNI HUT TNI
