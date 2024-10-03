Ahmad Muzani Resmi Jadi Ketua MPR RI, Berikut Daftar Lengkap Pimpinan Periode 2024-2029

JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 resmi dilantik. Adapun, Politikus Gerindra Ahmad Muzani ditunjuk sebagai Ketua MPR RI.

Pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (3/10/2024) pagi. Dalam hal ini, dihadiri oleh 545 anggota dari 732 anggota MPR RI.

Prosesi pelantikan diawali kala ketua sidang paripurna sementara Guntur Santoso meminta kelompok perwakilan DPD untuk menyampaikan figur yang diusulkan menjadi pimpinan MPR RI.

Adapun usulan pimpinan MPR RI dari kelompok DPD yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Abcandra sendiri merupakan anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Lantas, Guntur Sasono membacakan nama yang diusulkan okeh setiap fraksi di DPR RI dan kelompok DPD. Delapan nama itu seperti Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan, Kahar Muzakir Fraksi Golkar.

Kemudian Rusdi Kirana Fraksi PKB, Edy Soeparno Fraksi PAN, Hidayat Nur Wahid Fraksi PKS, Lestari Moerdijat Fraksi NasDem, dan Edhie Baskoro Yudhoyono dari Fraksi Demokrat. Sementara dari kelompok DPD yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman

"Rapat gabungan kemarin juga telah disepakati Ketua MPR RI 2024-2029 adalah H Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. Apakah hasil rapat gabungan terkait dengan pimpinan MPR RI psriode 2024-2029 dan keputusan dan penetapan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI Periode 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Guntur keoada peserta sidang.

"Setujuu," seru peserta rapat.

Adapun susunan pimpinan MPR RI sebagai berikut: