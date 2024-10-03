Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anaknya Lolos Bintara Polri Jalur Disabilitas, Anggota Kodim Deli Serdang Serka Hendri: Terima Kasih Kapolri!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:56 WIB
Anggota Kodim Deli Serdang Serka Hendri. Foto: Dok Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Anggota Kodim Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Serka Hendri bersyukur anak sulungnya Rendi Arif Pratama lolos rekrutmen Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 dari jalur disabilitas. Ia mengaku awalnya tak percaya institusi Korps Bhayangkara merekrut penyandang disabilitas untuk menjadi personel kepolisian.

Oleh karena itu, Hendri sangat mengapresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lantaran memberikan kesempatan kepada anaknya menjadi personel kepolisian. 

"Saya sangat berterima kasih kepada Kapolri, Bapak Sigit yang telah membuka ruang untuk para disabilitas hingga mereka bisa mendapat ruang di pemerintahan," kata Serka Hendri, Rabu (2/10/2024).

Dia menuturkan Rendi sangat antusias saat melihat informasi di TikTok soal penerimaan anggota Polri bagi penyandang disabilitas. Serka Hendri sempat ragu dengan informasi dari anak sulungnya itu.

“Yah, ada pembukaan Polri untuk disabilitas. Ah yang betul, mana ada? Loh ada, saya pun kaget, wuih ada rupanya. Dalam hati kecil kok bisa ya,” ujar Serka Hendri sambil menirukan percakapannya dengam Rendi.

Untuk memastikan lagi, Serka Hendri mendatangi Polres Deli Serdang. Dia lalu bertanya ke personel Bagian SDM setempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
