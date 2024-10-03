Daftar Lengkap Pimpinan MPR, DPR dan DPD RI 2024-2029

DAFTAR Pimpinan MPR, DPR dan DPD RI akan dirangkum dalam artikel ini. Diketahui sebelumnya, politikus Partai Gerindra Ahmad Muzani ditunjuk sebagai Ketua MPR RI, Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, dan Sultan Baktiar Najamudin sebagai Ketua DPD RI.

Berikut susunan pimpinan pada tiga lembaga tinggi negara tersebut:

MPR RI

Pelantikan pimpinan MPR RI dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (3/10/2024) pagi. Sidang tersebut dihadiri 545 anggota dari 732 anggota MPR RI.

Adapun usulan pimpinan MPR RI sebagai berikut:

- Ketua: Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra),

- Wakil: Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD),

- Wakil: Bambang Wuryanto (Fraksi PDI Perjuangan),

- Wakil: Kahar Muzakir (Fraksi Golkar)

- Wakil: Rusdi Kirana (Fraksi PKB),

- Wakil: Edy Soeparno (Fraksi PAN),

- Wakil: Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS),

- Wakil: Lestari Moerdijat (Fraksi NasDem), dan

- Wakil: Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Demokrat).

DPR RI

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna II masa persidangan 2024-2025, Selasa 1 Oktober 2024.



Berikut susunan Pimpinan DPR RI 2024-2029:



- Ketua: Puan Maharani (Fraksi PDI Perjuangan),

- Wakil: Adies Kadir (Frkasi Golkar),

- Wakil: Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra)

- Wakil: Saan Mustopa (Fraksi NasDem).

- Wakil Cucun Syamsurijal (Fraksi PKB).



Regulasi soal komposisi pimpinan DPR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD atau UU MD3.