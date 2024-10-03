Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Tugas 5 Yonif PDR di Papua yang Baru Diresmikan Panglima TNI

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:33 WIB
Ini Tugas 5 Yonif PDR di Papua yang Baru Diresmikan Panglima TNI
Panglima TNI. (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) di wilayah Papua, bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Panglima TNI dalam sambutannya mengungkapkan bahwa TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Batalyon Infanteri (Yonif) PDR terbentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan di daerah rawan. Batalyon ini memiliki tugas dan peran yang lebih spesifik untuk mendukung ketahanan, keamanan dan mendorong pembangunan masyarakat,” tegas Panglima TNI.

Sebanyak 5 Batalyon Infanteri PDR diresmikan oleh Panglima TNI yakni Yonif 801/Nduka Adyatama Yudha, Yonif 802/Wimane Mabe Jaya, Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap.

Hadir pada acara peresmian tersebut diantaranya Wamenhan RI Muhammad Herindra, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kabaranahan Kemhan RI Marsdya TNI Yusuf Jauhari, para Asisten Panglima TNI, para Pangkotamaops TNI serta para tamu undangan lainnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175347//prabowo-Q71G_large.jpg
Velix Wanggai Ditunjuk Jadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175303//pemerintah-mY3w_large.jpg
Reshuffle Kabinet, Ribka Haluk Dilantik Jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174613//prabowo-BEtr_large.jpg
Prabowo Perintahkan Panglima TNI Update Perkembangan Teknologi, Termasuk AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171464//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-90Rs_large.jpg
Panglima TNI Soal ‘Stop Tut Tut Wuk Wuk’: VVIP Boleh, yang Ilegal Ditertibkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362//panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171271//relaksasi_penerimaan_negara_bukan_pajak_bagi_proyek_strategis_pt_agrinas_pangan_di_papua-82Vz_large.jpg
Menkeu Purbaya Siap Relaksasi PNBP Percepat Proyek Agrinas Pangan di Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement