Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tangkap Penyiram Air Cabai ke Santri di Aceh 

Afsah , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:33 WIB
Polisi Tangkap Penyiram Air Cabai ke Santri di Aceh 
Terduga Penyiram Air Cabai ke Santri di Aceh.
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan telah menangkap terduga penyiram air cabai ke seorang santri di Pesantren Darul Hasanah, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. 

Kasat Reskrim Polres Aceh Barat IPTU Fachmi Suciandy menyebut, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan intensif kepada terduga pelaku tersebut. 

"Hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atau mengamankan yang kita duga pelaku penyiraman air cabai kepada salah satu santri," kata Fachmi, Kamis (3/10/2024). 

Penangkapan tersebut, kata Fachmi setelah pihaknya mendapatkan laporan dari orangtua dari santri tersebut. 

"Tadi malam kita sudah menerima laporan dari orangtua korban. Selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan kepada korban dan saksi," ujar Fachmi. 
Sebelumnya, viral di media sosial seorang santri di Pesantren Darul Hasanah, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh disiram air cabai. Videonya pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Informasi yang dihimpun Okezone, santri laki-laki tersebut berinisial T, ia kedapatan melanggar peraturan yang berlaku di pesantren tempat ia menuntut ilmu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172381/viral-kYmp_large.jpg
Viral, Mobil Pelat Merah Nyalakan Strobo di Jalanan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914/renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement