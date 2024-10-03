Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ada 15 Konflik Besar Selama Indonesia Merdeka, JK: 10 di Antaranya Akibat Ketidakadilan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:34 WIB
Ada 15 Konflik Besar Selama Indonesia Merdeka, JK: 10 di Antaranya Akibat Ketidakadilan
Jusuf Kalla bilang 10 konflik besar di Indonesia akibat ketidakadilan (Foto : Tangkapan Layar)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada 15 konflik besar terjadi selama Indonesia merdeka. Di mana, 10 konflik di antaranya terjadi akibat ketidakadilan.

“Dari pengalaman kita baik dalam negeri dan luar negeri. Di Indonesia selama merdeka ada 15 konflik besar dan 10 diantaranya itu terjadi karena ketidakadilan, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial, ketidakadilan politik,” kata JK dalam sambutannya saat menerima penghargaan MUI, di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

JK memberikan contoh seperti konflik di Aceh, Poso, hingga Ambon yang pernah terjadi beberapa waktu lalu juga merupakan akibat ketidakadilan. 

“Jadi apa yang disampaikan dari bapak-bapak bahwa ketidakadilan lah, juga disampaikan oleh cucu kita tadi itu masalah keadilan. Karena itulah maka kita semua harus berupaya dengan baik. Konflik di Aceh, konflik di wilayah lainnya, di Poso, Ambon, seluruhnya itu ketidakadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, JK mengatakan konflik di negara-negara dengan mayoritas Islam baik itu di Indonesia, Thailand, Rohingya di Myanmar, Pakistan, India, Afghanistan, hingga Palestina merupakan peninggalan kolonial akibat penjajahan.

“Juga konflik di negara-negara Islam, di negara berpenduduk Islam mulai daripada di Indonesia, di Thailand, di Myanmar Rohingya, di Pakistan, India, di Afghanistan, dan di Palestina semua adalah peninggalan akibat kolonial. Bom waktu yang diberikan oleh para penjajah negara-negara barat pada masa lalu, semua itu. Dan itulah yang terjadi pada dewasa ini, konflik dengan dibarengi oleh peninggalan kolonial,” tuturnya.

 

Topik Artikel :
MUI JK Konflik Jusuf Kalla
