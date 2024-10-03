Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aparat Perketat Pengamanan di Wilayah Papua, Ada Apa?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:48 WIB
Aparat Perketat Pengamanan di Wilayah Papua, Ada Apa?
Satgas Operasi Damai Cartenz-2024. Foto: Polri.
JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 memperketat pengamanan di wilayah Papua. Peningkatan penjagaan itu dilakukan menyusul adanya ancaman penyanderaan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana pernyataan yang disampaikan Juru Bicara KKB, Sebby Sembom. 

Menyikapi ancaman tersebut, Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 saat ini juga meningkatkan intensitas pengejaran terhadap kelompok KKB tersebut.

Patroli di lokasi-lokasi strategis, seperti bandara perintis, kini lebih sering dilakukan. Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman baru yang disampaikan KKB setelah pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens, pada 21 September 2024 lalu.

"Kami tingkatkan kegiatan patroli dan pengamanan, khususnya di bandara-bandara perintis. Pengejaran terhadap KKB juga masih terus kami lakukan," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024 Kombes Bayu Suseno, Kamis (3/10/2024). 

Operasi Damai Cartenz-2024 tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, terutama di sembilan wilayah prioritas yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Jaya Wijaya, dan Jayapura.

 

