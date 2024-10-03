Jadi Pimpinan MPR, Harta Kekayaan Anak Menkumham Capai Rp12,1 Miliar

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman dilantik sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Abcandra diketahui merupakan anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (3/10/2024), Abcandra tercatat memiliki harta senilai Rp12,1 miliar atau lebih tepatnya Rp12.141.803.127.

Harta kekayaan Abcandra itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 274 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp6 miliar. Kemudian, Abcandra mengaku memiliki surat berharga senilai Rp6 miliar.

Dalam catatan LHKPN itu, Abcandra memiliki kas dan setara kas senilai Rp86,8 juta. Abcandra mengaku tidak memiliki utang. Dengan demikian, total hartanya senilai Rp12,1 miliar.

Sebelumnya, Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik. Ketua MPR RI periode 2024-2029 resmi dijabat Ahmad Muzani.

Pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, turut dihadiri 545 anggota dari 732 anggota MPR RI.

Prosesi pelantikan diawali kala ketua sidang paripurna sementara Guntur Santoso meminta kelompok perwakilan DPD untuk menyampaikan figur yang diusulkan menjadi pimpinan MPR RI.