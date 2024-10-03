Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Pimpinan MPR, Harta Kekayaan Anak Menkumham Capai Rp12,1 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |15:16 WIB
Jadi Pimpinan MPR, Harta Kekayaan Anak Menkumham Capai Rp12,1 Miliar
Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Foto: Dok DPD)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman dilantik sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Abcandra diketahui merupakan anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (3/10/2024), Abcandra tercatat memiliki harta senilai Rp12,1 miliar atau lebih tepatnya Rp12.141.803.127.

Harta kekayaan Abcandra itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 274 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp6 miliar. Kemudian, Abcandra mengaku memiliki surat berharga senilai Rp6 miliar. 

Dalam catatan LHKPN itu, Abcandra memiliki kas dan setara kas senilai Rp86,8 juta. Abcandra mengaku tidak memiliki utang. Dengan demikian, total hartanya senilai Rp12,1 miliar.

Sebelumnya, Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik. Ketua MPR RI periode 2024-2029 resmi dijabat Ahmad Muzani.

Pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, turut dihadiri 545 anggota dari 732 anggota MPR RI.

Prosesi pelantikan diawali kala ketua sidang paripurna sementara Guntur Santoso meminta kelompok perwakilan DPD untuk menyampaikan figur yang diusulkan menjadi pimpinan MPR RI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163772/pemerintah-3Sqn_large.jpg
Menteri Kabinet hingga Pimpinan Lembaga Negara Hadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160975/mpr-yiL2_large.jpg
MPR Segera Bahas PPHN Usai Terima Naskah dari Badan Pengkajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152648/gedung-5DgJ_large.jpg
KPK Periksa Dua Saksi Dalami Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152468/kpk_cegah_mantan_sekjen_mpr_ke_luar_negeri-wZ8B_large.jpg
KPK Cegah Mantan Sekjen MPR ke Luar Negeri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/337/3121537/mpr-m7KJ_large.jpg
Ida Fauziyah: Mengamalkan 4 Pilar Bentuk Kecintaan kepada Negara dan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111445/mpr-0461_large.jpg
Pelaksana Kedaulatan Rakyat, Peran MPR Perlu Diperkuat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement