Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banyak WNI Bertahan di Lebanon saat Israel Perang dengan Hizbullah, Alasannya Mengejutkan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |15:17 WIB
Banyak WNI Bertahan di Lebanon saat Israel Perang dengan Hizbullah, Alasannya Mengejutkan!
Tentara Israel/ dok AFP
A
A
A

JAKARTA – Konflik di Timur Tengah semakin memanas. Eskalasi serangan antara Israel dengan pasukan Hizbullah meningkat usai Tentara Zionis melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkanm banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tetap memilih tetap bertahan di Lebanon di tengah eskalasi konflik dengan Israel.

Retno pun mengatakan bahwa para WNI tersebut ada yang mempertimbangkan keluarga yang berada di Lebanon. Sehingga, lebih memilih untuk tetap tinggal di sana meskipun terjadi peningkatan eskalasi.

“Sebenarnya tidak menolak ya teman-teman jangan pakai kata menolak. Kita mengevakuasi ada beberapa yang dengan pertimbangan keluarga dan sebagainya mereka memilih untuk tetap tinggal di sana. Jadi jangan memakai kata menolak,” kata Retno usai menerima penghargaan MUI, di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Sementara itu, Retno menyebut saat ini pihaknya telah mengevakuasi sekitar 25 WNI dari Lebanon akibat peningkatan eskalasi akibat gempuran serangan Israel.

“Perkembangan evakuasi di Lebanon, jadi kita sudah mengevakuasi sebagian dari warga negara kita. Tentunya pada saat evakuasi ini kita menghimbau yang ingin dievakuasi,”terangnya.

Saat ini kata dia, proses evakuasi sekitar 20 hingga 25 WNI dari Lebanon dilakukan melalui darat, bahkan saat ini melalui Damaskus dengan selamat. Kemudian, WNI yang telah dievakuasi akan diterbangkan ke Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/18/3074248/bantuan_as-cjC7_large.jpg
Iron Dome Isrel Dijebol Hizbullah, AS Kirim Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3070836/lebanon-Pury_large.jpg
Israel Bombardir Lebanon dan Gelar Serangan Darat, Pasukan TNI Siaga Penuh di Markas Tunggu Perintah  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/18/3162887//pesawat_nirawak_israel_lukai_warga-sxDY_large.jpg
Serangan Pesawat Nirawak Israel Lukai Warga di Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/18/3150424//iran_serang_israel-Q1Po_large.jpg
Hizbullah Tegaskan Iran Raih Kemenangan Ilahi atas Israel Selama Perang 12 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141760//tni-QbGD_large.jpg
Jenderal Kopassus Penumpas 18 OPM Ternyata Pernah Bikin Pasukan Elite Israel Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/1/3138152//satgas_indobatt_xxiii_s_gelar_program_air_bersih_di_wilayah_konflik_lebanon_selatan-TWMF_large.jpg
Satgas Indobatt XXIII-S Gelar Program Air Bersih di Wilayah Konflik Lebanon Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement