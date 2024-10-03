Imbangi Kabinet Prabowo, Jumlah Komisi di DPR Bakal Bertambah Jadi 13

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah menyebut, akan ada 13 Komisi dalam DPR RI periode 2024-2029. Namun, ia tak menyebut detil penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) tersebut.

"13 komisinya. Insya Allah kawan-kawan fraksi sudah firm," ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Said mengatakan, tugas dan mitra Komisi DPR RI itu masih menunggu jumlah kementerian Pemerintahan Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto.

"Sampai saat ini komisi disiapkan 13. Namun, nomenklatur dari setiap komisi mitranya itu akan ditentukan setelah kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih sesuai dengan kebutuhannya," tutur Said.

Kendati demikian, Said menyampaikan, DPR RI akan menggelar rapat bersama pimpinan dalam waktu dekat untuk mematangkan AKD.

"Insya Allah tanggal 13, 14, 15 (Oktober 2024) kami akan rapat dengan fraksi-fraksi, dipimpin oleh pimpinan DPR. Supaya begitu presiden terpilih di DPR sudah siap semua komisi," ucap Said.