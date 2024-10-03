Sore Ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki 2 Kali Erupsi Beruntun Luncurkan Abu 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami dua kali erupsi beruntun sore ini, Kamis (3/10/2024), pukul 14.43 WITA dan 15.27 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunung api meluncurkan abu vulkanik setinggi 1.200 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-Laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-Laki Siaga atau Level III.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada hari Kamis, 03 Oktober 2024, pukul 15:27 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.200 m di atas puncak (± 2.784 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman S Mboro dalam keterangannya.

Herman melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi 236 detik.

Sementara itu, Herman meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 KM dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki serta sektoral 4 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.