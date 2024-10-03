Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cucun dan Rusdi Kirana Jadi Pimpinan DPR-MPR, Cak Imin: Selamat Berjuang Sahabatku!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:28 WIB
Cucun dan Rusdi Kirana Jadi Pimpinan DPR-MPR, Cak Imin: Selamat Berjuang Sahabatku!
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar/Okezone
JAKARTA –Dua politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI dan Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua MPR I dalam Sidang paripurna ke 3 MPR periode 2024-2029.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat kepada 68 kader PKB yang tekah dilantik menjadi anggota dewan dan juga pimpinan

"Selamat berjuang untuk sahabat-sahabatku yang baru dilantik jadi DPR RI/MPR RI. Selamat kepada Sahabat Cucun sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua MPR RI,"  ujar Muhaimin di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- mendoakan seluruh pejuang PKB di Parlemen sukses mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. "Sukses mengabdi untuk bangsa dan negara," katanya.

Sebelumnya Fraksi PKB MPR RI sepakat menunjuk dua Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Rusdi Kirana, menduduki jabatan pimpinan DPR RI dan MPR RI periode 2024-2029.

Cucun dikukuhkan sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam sidang paripurna kedua tentang pemilihan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029 di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sedangkan Rusdi Kirana dikukuhkan menjadi Wakil Ketua MPR RI dalam Sidang paripurna ke 3 MPR.

Sedangkan di jajaran Fraksi PKB DPR RI, nama Jazilul Fawaid terpilih menjadi Ketua, didampingi Anggia Ermarini sebagai Sekretaris, dan Muhammad Rano Al Fath sebagai Bendahara.

 

Topik Artikel :
Cak Imin PKB DPR RI
