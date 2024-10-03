Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pimpinan MPR 2024-2029 Dilantik, Puan: Semoga Bisa Terus Mengawal Persatuan dan Kesatuan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:39 WIB
Pimpinan MPR 2024-2029 Dilantik, Puan: Semoga Bisa Terus Mengawal Persatuan dan Kesatuan
Puan Maharani. (Foto: Raka Dwi)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat atas pelantikan Pimpinan MPR periode 2024-2029. Ia juga menyampaikan alasan penunjukan Bambang Wuryanto untuk mengisi kursi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP).

Pelantikan Pimpinan MPR periode 2024-2029 digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024). Pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin.

“Alhamdulillah kami dari Pimpinan DPR mengucapkan selamat sudah ditetapkan dan dilantik Ketua dan Pimpinan MPR yang baru Periode 2024-2029,” kata Puan usai menghadiri pelantikan Pimpinan MPR.

Ada 9 pimpinan MPR yang dilantik yang masing-masing mewakili 8 Fraksi di DPR, dan 1 dari kelompok DPD RI. Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR periode 2024-2029.

Puan berharap pimpinan baru MPR dapat bekerja sebaik-baiknya untuk 5 tahun ke depan demi kokohnya NKRI.

“Semoga bisa terus mengawal semua hal yang harus diteruskan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara,” ucap Puan.

Puan kemudian menjelaskan mengapa Bambang Pacul dipilih untuk mewakili fraksinya sebagai wakil ketua MPR. Menurutnya, hal tersebut lantaran Bambang Pacul merupakan tokoh dari PDIP yang punya banyak pengalaman.

“Itu hak partai, yang kemudian memilih Pak Bambang Pacul buat PDIP. Beliau adalah salah satu tokoh di PDIP yang sudah berkiprah lama sekali, sudah mumpuni di DPR, sudah banyak pengalaman,” jelas Puan.

Bambang Pacul yang pada periode DPR sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi III itu pun disebut memiliki networking yang bagus. Puan berharap Bambang Pacul dapat mengemban tugas dengan baik di posisi barunya.

“Kemudian juga (Bambang Pacul) mempunyai jaringan atau pertemanan dengan semua yang ada di sini dengan baik,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

 

