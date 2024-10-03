Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Irwasum Polri Ingatkan Peran Penting Polwan di Direktorat PPA-PPO

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:41 WIB
Irwasum Polri Ingatkan Peran Penting Polwan di Direktorat PPA-PPO
Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri. Foto: Dok Humas Polri.
JAKARTA - Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri menyampaikan harapan bagi Polwan di tengah kontribusi kepada bangsa dan negara. Hal itu disampaikannya dalam sambutan di sarasehan peringatan hari jadi ke-76 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia.

“Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Polisi Wanita Republik Indonesia, semoga semakin profesional dan mampu memberikan warna pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengukir prestasi melalui pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Dofiri dalam sambutannya, Rabu (3/10/2024).

Dofiri juga mengingatkan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebab, tugas-tugas tersebut tentunya akan banyak diemban oleh polwan.

Keberadaan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, ujarnya, akan berperan bukan saja sebagai pembina fungsi dan penyidik khusus yang menangani perkara pidana kekerasan berbasis gender. 

“Direktorat PPA dan PPO sekaligus menjadi liding sektor pembinaan bagi seluruh penyidik di lingkungan Polri yang menemukan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok termarjinalkan yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Menurut Dofiri, sudah Banyak kasus berbasis gender dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ditangani Polri. Tindak pidana yang mendominasi sendiri adalah kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang.

 

Halaman:
1 2
      
