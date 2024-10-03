Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

WNI di Lebanon Bakal Dievakuasi Lewat Jalur Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:45 WIB
WNI di Lebanon Bakal Dievakuasi Lewat Jalur Darat
Lebanon dibombardir Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan, evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Lebanon menggunakan jalur darat. Evakuasi ini dilakukan setelah peningkatan eskalasi akibat serangan antara Israel dengan pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan.

"Jadi yang dievakuasi kali ini adalah melalui darat. Dan tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Suriah, melalui Damaskus dengan selamat untuk kemudian akan kembali ke Indonesia,” kata Retno usai menerima penghargaan dari MUI, di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Retno mengatakan, jumlah WNI yang telah dievakuasi dari Lebanon berjumlah sekitar 25 orang. “Totalnya 20 sampai 25 kalau nggak salah, sekitar segitu,” ujarnya.

Meski begitu, Retno belum bisa memastikan kapan para WNI yang telah dievakuasi akan tiba di Indonesia. Pasalnya, beberapa negara menerapkan buka tutup ruang udara mereka akibat meningkatnya eskalasi konflik.

"Nanti kita lihat karena kan ruang udara beberapa negara di wilayah tersebut mengalami buka tutup. Jadi kita akan lihat pokoknya kesempatan terakhir penerbangan dapat dilakukan tentunya akan kita lakukan lebih cepat lebih baik," ujarnya.

"Jadi sekali lagi karena situasi yang sangat dinamis di lapangan, ruang udara bisa dibuka, kemudian ditutup lagi. Beberapa hari yang lalu ruang udara di atas Jordan juga ditutup kemudian dibuka lagi jadi sangat dinamis dan kita akan terus memantau perkembangan ini," tambah Retno.

Meski begitu, Retno memastikan bahwa dia terus melakukan komunikasi dengan para Duta Besar di Timur Tengah untuk update WNI di sana. “Karena sekali lagi masalah ini sudah tidak hanya atau konflik ini sudah tidak hanya terjadi di Gaza, tetapi tensi semakin memanas di beberapa negara,” pungkasnya. 

(Arief Setyadi )

      
