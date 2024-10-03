Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sebut Penggeledahan di Kantor KLHK Pengusutan Kasus Korupsi Baru 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:53 WIB
Kejagung Sebut Penggeledahan di Kantor KLHK Pengusutan Kasus Korupsi Baru 
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan bahwa, operasi penindakan tersebut merupakan pengusutan kasus korupsi baru yang ditangani oleh Korps Adhyaksa. 

"(Kasus-red) baru," kata Harli saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (3/10/2024). 

Harli mengungkapkan, operasi penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," ujar Harli.

 

Halaman:
1 2
      
