Kejagung Sebut Penggeledahan di Kantor KLHK Pengusutan Kasus Korupsi Baru

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan bahwa, operasi penindakan tersebut merupakan pengusutan kasus korupsi baru yang ditangani oleh Korps Adhyaksa.

"(Kasus-red) baru," kata Harli saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Harli mengungkapkan, operasi penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," ujar Harli.