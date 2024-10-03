Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sisi Lain Mees Hilgers, Ibunya Donatur Tetap Panti Sosial Disabilitas di Minahasa

Subhan Sabu , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |17:34 WIB
Sisi Lain Mees Hilgers, Ibunya Donatur Tetap Panti Sosial Disabilitas di Minahasa
Ibu Mess Hilgers donatur tetap Panti sosial disabilitas VIctoria (Foto : MNC Media)
A
A
A

MANADO - Linda Tombeng, ibunda pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers ternyata salah satu donatur tetap di Panti Sosial Disabilitas Victoria yang berlokasi di Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Linda menjadi donatur tetap panti sosial tersebut sejak tahun 2023. Keputusan itu dialkukan Linda setelah diberitahu oleh temannya sesama orang Indonesia yang juga tinggal di Belanda.

Untuk diketahui, Erna Victoria Noli selaku pemilik panti sosial disabilitas Victoria. Ia mengatakan, Linda menjadi donatur tetap sejak 2023 dan sangat intens berhubungan dengan panti tersebut.

"Kami berjumpa dengan ibu Linda melalui Ibu Corry. Ibu Corry juga adalah donatur kami yang ada di Belanda, tetapi dia juga orang Indonesia. Dia melihat postingan ibu Corry tentang anak-anak panti di sini dan dia tertarik untuk datang," tutur Erna, Kamis (3/10/2024).

Pada 2023 Linda kemudian datang ke Manado bersama anaknya, Sarah Hilgers, kakak dari Mees Hilgers. Keduanya berkunjung ke Panti Sosial Disabilitas Victoria.

Keakraban pun terjalin di antara mereka, bahkan Linda bukan hanya dianggap sebagai donatur saja, tetapi sudah dianggap seperti keluarga sendiri.

"Tidak ada batasan lagi sebatas donatur, tetapi betul-betul hubungan kami dengan Ibu Linda itu sudah seperti keluarga," ujarnya.

Linda diketahui sering datang ke Manado, terakhir dirinya datang bersama Sarah pada Maret 2024 lalu, bahkan Sarah juga sempat datang lagi pada September 2024.

 

