Ketua DPD Sultan Najamudin Merinding Mendengar Pesan Prabowo

JAKARTA - Usai disahkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2024-2029, Sultan B Najamudin langsung menyambangi Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto. Sultan B Najamudin mengaku mendapat pesan yang bikin merinding dalam pertemuan selama satu jam lebih itu.

"Saya mau tambahkan tadi, ada pesan beliau tadi, ada kutipan beliau yang saya ingat betul tadi. 'Ini momentum yang terbaik buat rakyat, saya akan lakukan'," kata Sultan B Najamudin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Prabowo mengatakan ke Sultan, semua program yang dia bentuk untuk pemerintahan lima tahun depan semata-mata untuk rakyat.

"Beliau sampaikan tadi, 'sayatidak punya kepentingan yang lain-lain lagi, saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya mau melakukan yang terbaik buat bangsa ini'. Itu saya sampaikan Pak ini, saya merinding, dia bilang iya, betul itu," tuturnya.

Selain itu Sultan memastikan bakal mendukung program pemerintah lima tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Kami dari posisi parlemen, posisi DPD, yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat, akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan presiden terpilih untuk lima tahun yang akan datang, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober," katanya usai bertemu Prabowo.