HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Jokowi: Pertemuan Prabowo-Megawati Baik Buat Negara” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Guntur Romli, Boni Hargens, Pukul 21.00 WIB, Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:23 WIB
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Jokowi: Pertemuan Prabowo-Megawati Baik Buat Negara” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Guntur Romli, Boni Hargens, Pukul 21.00 WIB, Hanya di iNews
Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dalam waktu dekat. Pertemuan ini menjadi sorotan penting di tengah dinamika politik Indonesia, mengingat kedua tokoh ini memiliki peran besar dalam membentuk peta politik nasional.

Menurut informasi, pertemuan antara Prabowo dan Megawati direncanakan untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk konsolidasi politik menjelang masa transisi kepemimpinan. Meski belum ada kepastian mengenai waktu dan tempat pertemuan, namun sumber dari kedua partai menyebut kemungkinan pertemuan keduanya akan terlaksana pekan ini.

Presiden Joko Widodo, yang memiliki kedekatan baik dengan Prabowo maupun Megawati, memberikan tanggapannya terkait rencana pertemuan tersebut. Jokowi menyambut positif langkah ini, menekankan bahwa komunikasi antara para tokoh bangsa merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan mempercepat proses pembangunan nasional.

Prabowo Subianto sendiri dikenal memiliki hubungan yang erat dengan Megawati Soekarnoputri. Keduanya pernah berkoalisi dalam Pemilu Presiden 2009, di mana Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati. 

Di sisi lain, Megawati sebagai tokoh sentral PDIP juga kerap menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan persatuan nasional. Pertemuan dengan Prabowo ini diharapkan akan menjadi momen penting untuk membangun kembali jembatan komunikasi antar partai politik yang selama ini mungkin terputus oleh kepentingan politik yang berbeda. Lantas bagaimana para pakar membahas pertemuan penting ini?

Jangan lewatkan pembahasannya secara mendalam di INTERUPSI “Jokowi: Pertemuan Prabowo-Megawati Baik Buat Negara” Bersama para narasumber, Guntur Romli-Politisi PDI Perjuangan, Boni Hargens-Pengamat Politik, Immanuel Ebenezer-Ketum Prabowo Mania, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, malam ini Pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.

(Maruf El Rumi)

      
