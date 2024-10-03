Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siapkan SDM Sejak Dini, Irjen Dedi Prasetyo: Kontribusi Polri Wujudkan Indonesia Emas 2045

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:41 WIB
Siapkan SDM Sejak Dini, Irjen Dedi Prasetyo: Kontribusi Polri Wujudkan Indonesia Emas 2045
As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo. Foto: Dok Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo memimpin peletakan batu pertama Pembangunan Masjid SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Polri sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menuntaskan pembangunan tersebut. 

“Ini merupakan bentuk dan wujud Komitmen Polri dalam rangka ikut berperan aktif mempersiapkan sumber daya manusia dari awal. Namun demikian, pengalaman sudah menunjukkan bahwa mempersiapkan sumber daya manusia dari awal merupakan suatu investasi bangsa yang tidak bisa diraih secara instan,” kata Dedi di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/10/2024).

Dedi menambahkan untuk itu semuanya memerlukan persiapan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Hal ini bertujuan agar generasi muda yang mengikuti Pendidikan di SMA Kemala Taruna Bhayangkara bisa bersaing dengan generasi muda di negara-negara maju. 

“Mempersiapkan generasi muda agar bisa bersaing menuju Indonesia emas 2045, ini merupakan tonggak yang menjadi atensi dari Presiden terpilih, bapak Prabowo. Dan kita butuh waktu 20 tahun mulai nanti 2025 sampai dengan 2045. 20 tahun ini harus dipersiapkan dengan betul-betul maksimal. Semuanya harus ikut berkontribusi. Termasuk dalam hal ini Polri. Itu komitmen bapak Kapolri," ujar Dedi.

Ke depannya semua negara di dunia menghadapi tantangan dan dinamika sosial serta geopolitik strategis yang perkembangannya sangat pesat. Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menaru perhatian besar pada Pendidikan menyiapkan 20 SMA unggulan pertama dan salah satunya adalah SMA Kemala Taruna Bhayangkara. 

Jumlah ini tentunya akan bertambah untuk mengejar ketinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang Pendidikan. SMA Kemala Taruna Bayangkara yang rencananya beroperasi pada tahun 2025 ini akan mengadopsi kurikulum berstandar IB (International Baccalaureate), kurikulum Cambridge, dan kurikulum nasional Merdeka. 

Dengan mengimplementasian kurikulum tersebut, SMA Kemala Taruna Bhayangkara diharapkan mampu mencetak lulusan unggul yang memiliki karakter nasional yang kuat dan juga berdaya saing global. 

“Dalam rangka mencapai tujuan strategis tersebut, ‘Ekosistem Sekolah Unggulan Garuda’ akan menaungi dan melakukan standarisasi tata kelola SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” tutur Dedi. 

 

