HOME NEWS NASIONAL

Aksi Memukau Pasukan Elite di Depan Jenderal Agus Subiyanto Jelang HUT Ke-79 TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:12 WIB
Aksi Memukau Pasukan Elite di Depan Jenderal Agus Subiyanto Jelang HUT Ke-79 TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau gladi bersih puncak acara  perayaan Hari Ulang Tahun Ke-79 TNI, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024). Nantinya, sebanyak 100 ribu pasukan akan hadir di lokasi.

Gladi bersih tersebut diikuti oleh pasukan khusus dari tiga matra. Diantaranya Kopassus dan Marinir TNI AL.

Acara gladi bersih dimulai dengan parade pasukan elite dan dilanjutkan dengan penampilan demonstrasi terjun free fall, kemudian demo pasukan berkuda yang memberikan penampilan yang menarik.

Aksi tersebut tidak sampai disitu saja, setelah itu dilanjutkan dengan demo Dakibu dan Beladiri Taktis menunjukkan kemampuan prajurit yang memukau dan diikuti oleh demonstrasi drone Pam VVIP.

Kemeriahan semakin meningkat dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, yang menyuguhkan aksi akrobatik udara yang memukau.

 

