HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Polwan Semakin Dicintai dan Dekat dengan Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:30 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Humas Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Humas Polri.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada para Polisi Wanita (Polwan) yang berprestasi dan senantiasa melaksanakan kegiatan untuk masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri perayaan peringatan hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia.

"Yang pertama, saya tentunya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai macam prestasi yang telah ditorehkan oleh jajaran polwan, yang tadi disampaikan di dalam rangkaian hari jadi yang ke-76 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya ini yang kita harapkan, bersentuhan turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat," ujar Sigit, Kamis (3/10/24).

"Polwan semakin eksis, semakin dicintai dan dekat dengan masyarakat," sambung Kapolri.

Kapolri menyebut saat ini telah ada lima polwan berpangkat Brigadir Jenderal yang berada di posisi strategis. Salah satunya Brigjen Desy Andriani, yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). 

 

Halaman:
1 2
      
