BPIP Dorong Penguatan Ideologi Pancasila di Daerah Perbatasan

JAKARTA - Penguatan Pancasila terus dilakukan pemerintah di berbagai pelosok Tanah Air. Bahkan, daerah perbatasan tak luput dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prakoso mengungkapkan, pembinaan Ideologi Pancasila kepada masyarakat harus terus digaungkan. Apalagi, di daerah perbatasan negara.

Upaya yang dilakukan pemerintah, kata Prakoso, yakni dengan membangun perpustakaan sekolah SDN 12 Entikong sebagai bentuk keberlanjutan. Mengingat sebelumnya, pada September 2023, BPIP menyambangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Kala itu, memonitor distribusi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di SDN 12 Entikong.

Pihaknya juga mendorong para guru meningkatkan literasi peserta didik lewat media yang tepat. Dengan adanya perpustakaan, ia berharap bisa menjadi titik awal untuk penanaman nilai-nilai Pancasila bagi penerus bangsa.

"Kita berharap semua murid senantiasa meningkatkan literasi sejak dini, dengan beragam bacaan. Saya ingin semuanya menjadi orang hebat dimulai dengan membiasakan membaca sejak kecil sehingga ilmu pengetahuannya menjadi luas dari buku bacaan di perpustakaan yang akan kita bangun,” katanya, dikutip Kamis (3/10/2024).