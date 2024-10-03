Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Tuntutan Anak Gugat Ibu Kandung Kembali Ditunda, Ini Kata Kejagung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:37 WIB
Sidang Tuntutan Anak Gugat Ibu Kandung Kembali Ditunda, Ini Kata Kejagung
Sidang Anak Gugat Ibu Kandung Kembali Ditunda/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) kembali menunda pembacaan tuntutan, perkara kasus anak menggugat ibu kandung di Karawang. Kelanjutan sidang terkait pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris (SKW) dipertanyakan. 

Menanggapi hal tersebut, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengakui bahwa sebenarnya pihaknya sudah menerima rencana penuntutan Kusumayati yang sidangnya sudah beberapa kali tertunda.

Terdakwa Kusumayati sebelumnya dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan anaknya Stephanie, dengan pasal 263 KHUP, di mana pasal tersebut masuk dalam klasifikasi tindak pidana berat.

"Yang pasti rentutnya sudah di kejaksaan. Makanya pimpinan Jampidum memerintahkan kajari kajati. Mungkin secara formal okelah, tapi apa itu penyelesaian yang paling baik," kata Harli Siregar.

Di sisi lain, Kongres Advokat Indonesia (KAI) JPU agar tidak menunda proses persidangan yang sudah masuk tahap penuntutan. 
"Sidang jangan sampai menjadi molor terus. Sehingga ini membuat tidak ada kepastian hukum," ujar Ketua Dewan Penasihat KAI, Erman Umar, Kamis (3/10/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/525/3087989/viral-qJWs_large.jpg
Sidang Anak Gugat Ibu Kandung di Karawang, Hakim Vonis Kusumayati Penjara 14 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/525/3072876/viral-PtQ9_large.jpg
Ibu yang Digugat Putri Kandungnya di Karawang Dituntut 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067183/viral-WO0v_large.jpg
Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dibandingkan dengan Nenek Minah yang Dituduh Curi Kakao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066278/sidang-yZtX_large.jpg
Sidang Anak Gugat Ibu Kandung Masuk Agenda Tuntutan, Ini Analisis Ahli Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/525/3034758/sidang-anak-gugat-ibu-kandung-di-karawang-jaksa-ungkap-fakta-baru-6ncfed4DxO.jpg
Sidang Anak Gugat Ibu Kandung di Karawang, Jaksa Ungkap Fakta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/26/337/2350759/miris-berikut-daftar-kasus-anak-gugat-orangtua-AYq1jmOfhM.jpg
Miris, Berikut Daftar Kasus Anak Gugat Orangtua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement