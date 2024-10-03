Kedekatan Prabowo dan Megawati Sudah Terjalin Lama, Seperti Kakak Adik

JAKARTA - Pertemuan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga saat ini masih menjadi teka-teki kapan akan terjadi.

“Kalau soal tempat dan waktu, hari, saya rasa persis apa yang disampaikan Bung Guntur (Romli) ya, cari momen yang pas lah ya. Karena ini pertemuan ini kan sebetulnya pertemuan yang luar biasa lah ya, pertemuan yang luar biasa yang kita harapkan lah,” kata Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer dalam dialog Interupsi di iNews, Kamis (3/10/2024) malam.

Meski begitu, Ebenezer menegaskan, bahwa kedekatan Prabowo dan Megawati sudah terjalin sejak lama, bahkan keduanya sudah seperti kakak-adik.

“Karena luar biasanya kenapa? Ini kan sebetulnya Prabowo dan Bu Mega ini kan seperti adik kakak nih, gitu loh,” tuturnya.