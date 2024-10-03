Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kedekatan Prabowo dan Megawati Sudah Terjalin Lama, Seperti Kakak Adik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:39 WIB
Kedekatan Prabowo dan Megawati Sudah Terjalin Lama, Seperti Kakak Adik
Ketua Umum Prabowo Mania Immanuel Ebenezer (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pertemuan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga saat ini masih menjadi teka-teki kapan akan terjadi.

“Kalau soal tempat dan waktu, hari, saya rasa persis apa yang disampaikan Bung Guntur (Romli) ya, cari momen yang pas lah ya. Karena ini pertemuan ini kan sebetulnya pertemuan yang luar biasa lah ya, pertemuan yang luar biasa yang kita harapkan lah,” kata Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer dalam dialog Interupsi di iNews, Kamis (3/10/2024) malam.

Meski begitu, Ebenezer menegaskan, bahwa kedekatan Prabowo dan Megawati sudah terjalin sejak lama, bahkan keduanya sudah seperti kakak-adik. 

“Karena luar biasanya kenapa? Ini kan sebetulnya Prabowo dan Bu Mega ini kan seperti adik kakak nih, gitu loh,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163513//ketua_dpr_ri_puan_maharani-2jp3_large.jpg
Puan Sebut Prabowo Akan Bertemu Megawati Kembali, Tapi Tidak Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163036//sugiono-7t8p_large.jpg
Tidak Hadir di Sidang Tahunan MPR, Gerindra Pastikan Hubungan Megawati-Prabowo Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133478//malam_ini_di_interupsi_inews_tv-Be1g_large.jpg
"Rapatkan Barisan di Tengah Isu Matahari Kembar" Malam Ini di Interupsi bersama Ariyo Ardi, Andy Rahmad Wijaya, Feri Amsari dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live hanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/337/3130380//pemerintah-fzFN_large.jpg
Menakar Peluang PDIP Gabung Koalisi Pemerintah Usai Pertemuan Prabowo- Megawati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/1/3129777//program_interupsi-DQnG_large.jpg
Pertemuan Prabowo-Mega: Silaturahmi Bukan Koalisi? Saksikan di INTERUPSI Malam Ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129633//pdip-HpBO_large.jpg
Megawati Tegaskan PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Usai Bertemu Prabowo, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement