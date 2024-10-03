Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilkada 2024, Menteri Budi: Jaga Ruang Digital agar Kondusif

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |22:09 WIB
Pilkada 2024, Menteri Budi: Jaga Ruang Digital agar Kondusif
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung 55 hari lagi atau pada Rabu, 27 November 2024. Pilkada serentak tahun ini berlangsung di 545 daerah, yang terdiri dari 37 provinsi serta 508 kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengajak penyelenggara platform digital dan media sosial di Indonesia bekerja sama menjaga ruang digital selama masa kampanye.

"Mari kita saling bahu-membahu mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai, demi mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkualitas," ungkap Budi dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, masa kampanye menjadi momentum penting dalam menjaga dan merawat ruang digital agar tetap demokratis, kondusif, serta penuh kegembiraan. 

"Masa pelaksanaan kampanye telah dimulai sejak Rabu, 25 September 2024, hingga Sabtu, 23 November 2024. Perlu kita ingat bersama, bahwa perhatian warga dunia sedang terarah pada demokrasi kita," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
