HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,1 Guncang Wilayah Tambolaka NTT

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |22:27 WIB
Gempa M4,1 Guncang Wilayah Tambolaka NTT
Gempa Bumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Tambolaka, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (3/101/2024), sekira pukul 22.07 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.05 Lintang Selatan - 119.38 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.1, 03-Oct-2024 22:07:59WIB, Lok:9.05LS, 119.38BT (43 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa NTT
