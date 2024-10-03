Gempa M4,1 Guncang Wilayah Tambolaka NTT

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Tambolaka, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (3/101/2024), sekira pukul 22.07 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.05 Lintang Selatan - 119.38 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.1, 03-Oct-2024 22:07:59WIB, Lok:9.05LS, 119.38BT (43 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)