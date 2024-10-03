Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Ungkap Pertemuan Megawati dan Prabowo di Lokasi yang Netral

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |23:39 WIB
PDIP Ungkap Pertemuan Megawati dan Prabowo di Lokasi yang Netral
Ketum Gerindra Prabowo dan Ketum PDIP Megawati (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menyebut bahwa pertemuan antara ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilakukan di tempat yang netral.

"Kalau kami mendapatkan update itu, mungkin pertemuannya di tempat yang netral. Jadi bukan di tempatnya ibu Megawati atau di tempatnya Pak Prabowo. Jadi sama-sama bertemu di tengah," kata Guntur dalam program Interupsi yang ditayangkan iNews, Kamis (3/10/2024) malam.

Kendati demikian, ia tak bisa mengungkap lokasi atau tempat pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Ia mengira, bisa saja pertemuan itu akan dilakukan di Jakarta, tapi Guntur tak bisa menyampaikan lebih jauh.

Di sisi lain, Guntur mengatakan sebenarnya tidak ada masalah Megawati mengunjungi kediaman Prabowo. Namun, ia membeberkan alasan yang membuat pertemuan antara Megawati dan Prabowo dilakukan di tempat yang netral. 

"Cuma mungkin ya karena sama-sama ingin menjaga, menghormati, ingin menjaga bagaimanapun ini kan dua tokoh meskipun sama-sama ingin bertemu dan mendekat, tapi kan persaingan dalam Pilpres kan residu nya kan belum selesai, masih ada. Jadi dicarilah tempat yang lebih netral, yang di tengah, untuk mencairkan suasana. Jadi sama-sama kita jaga lah," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747//pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749//ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743//ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175740//projo-EoIT_large.jpg
Projo Bantah Narasi Pertemuan Prabowo-Jokowi Bahas Keluarga: Emang Ini Sinetron?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/65/3175691//dirgayuza_setiawan-lMgX_large.jpg
Pendidikan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi Lulusan S2 Oxford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175598//mentan_dan_wamentan_dipanggil_presiden-DIXu_large.jpg
Prabowo Panggil Mentan hingga Menteri KKP, Bahas Kampung Nelayan dan Swasembada Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement