PDIP Ungkap Pertemuan Megawati dan Prabowo di Lokasi yang Netral

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menyebut bahwa pertemuan antara ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilakukan di tempat yang netral.

"Kalau kami mendapatkan update itu, mungkin pertemuannya di tempat yang netral. Jadi bukan di tempatnya ibu Megawati atau di tempatnya Pak Prabowo. Jadi sama-sama bertemu di tengah," kata Guntur dalam program Interupsi yang ditayangkan iNews, Kamis (3/10/2024) malam.

Kendati demikian, ia tak bisa mengungkap lokasi atau tempat pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Ia mengira, bisa saja pertemuan itu akan dilakukan di Jakarta, tapi Guntur tak bisa menyampaikan lebih jauh.

Di sisi lain, Guntur mengatakan sebenarnya tidak ada masalah Megawati mengunjungi kediaman Prabowo. Namun, ia membeberkan alasan yang membuat pertemuan antara Megawati dan Prabowo dilakukan di tempat yang netral.

"Cuma mungkin ya karena sama-sama ingin menjaga, menghormati, ingin menjaga bagaimanapun ini kan dua tokoh meskipun sama-sama ingin bertemu dan mendekat, tapi kan persaingan dalam Pilpres kan residu nya kan belum selesai, masih ada. Jadi dicarilah tempat yang lebih netral, yang di tengah, untuk mencairkan suasana. Jadi sama-sama kita jaga lah," pungkasnya.