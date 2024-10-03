Sambangi Ponpes Daarul Ishlah, Ridwan Kamil Minta Restu Sejumlah Tokoh Agama

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Ishlah di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Di sana, pria yang akrab disapa kang Emil itu bukan berkampanye, melainkan meminta restu kepada sejumlah tokoh agama, agar Pilkada Jakarta berjalan dengan lancar dan damai.

"Ini bukan kampanye. Ini saya sowan meminta doa agar diberi kelancaran dalam urusan-urusan. Kemudian ta'aruf, memperkenalkan diri, semata-mata mohon doa. Kenapa? Karena tegaknya sebuah negara kan ada empat pilar di antaranya memiliki ilmu dan dekat dengan ulama agar adil memimpin," kata Kang Emil.