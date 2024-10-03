Debat Pertama Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil Siapkan Ini

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) mengaku siap menghadapi debat perdana Pilkada Jakarta, yang akan berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu, 6 Oktober 2024 mendatang.

"InsyaAllah siap," kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).

Terlebih, kata Ridwan Kamil, ini bukan kali pertama dia menghadapi hal serupa. Pria yang kerap disapa Kang Emil ini menyebut sudah beberapa kali menyampaikan ide, dan gagasan di hadapan pasangan calon lainnya, yakni saat maju sebagai calon wali kota Bandung dan calon gubernur Jawa Barat.

"Karena pernah mengalami debat begini dalam pemilihan wali kota, mirip-mirip. Hanya beda topik paling, beda wilayah. Jadi mentalnya insyaAllah siap," ucapnya.

Kang Emil mengaku sudah mempersiapkan beberapa pokok pikiran berdasarkan tema debat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, yakni 'Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global'.

"Ya sesuai temanya, sudah kami siapkan poin-poin yang nanti disampaikan. Yang perlu dilatih lagi adalah bagaimana caranya menyampaikan program yang diusung semaksimal mungkin agar pesannya sampai kepada masyarakat dalam waktu yang relatif pendek," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)