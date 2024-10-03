Bertemu Mardani Ali Sera, RK Diberikan Tips Menang Pilkada Jakarta

JAKARTA - Cagub-cawagub) Jakarta nomor satu, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Jakarta Selatan.

Ridwan Kamil (RK) mengungkap, dalam pertemuan itu, dia menerima banyak masukan mengenai cara memenangkan Pilkada Jakarta, berdasarkan pengalamannya sebagai tim pemenangan Anies Baswedan kala itu.

"Beliau juga dulu ketua Tim Pemenangan Pak Anies pada zamannya, memberikan peta jalan, hal-hal apa yang sangat Jakarta sekali, yang mungkin kami paslon harus pahami," kata RK di Taman Ayodia, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Mardani, kata RK, mengungkap berbagai kiat dan metode untuk memenangkan hati masyarakat, dengan mendengarkan hingga terjun langsung ke lapangan. Bahkan, Mardani juga memberikan saran dalam mengatur tim sukses (timses).

"Dari mulai management mengatur timses, gitu kan, apalagi kami hanya diberi waktu hanya tinggal 7 Minggu, waktunya pendek," katanya.

"Ya saya sudah sampaikan, survei Tinggi jangan lengah, survei kurang juga kita harus kebut. Nah saya tidak akan lengah bersama pak Suswono bagi bagi tugas. Dan itulah beberapa nasehat yang datang dari pak Mardani," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)