Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Ridwan Kamil Sapa Warga di Bantaran Kali Ciliwung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |09:52 WIB
Momen Ridwan Kamil Sapa Warga di Bantaran Kali Ciliwung
Ridwan Kamil. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil mendatangi Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (3/10/2024). Selain menyapa warga yang ada di bantaran Kali Ciliwung, Ridwan Kamil pun berdiskusi dengan aktivis lingkungan.

Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil tampak disambut hangat oleh puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet. Ridwan Kamil lantas berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan di sebuah pendopo yang ada di padepokan tersebut.

Bahasannya berkaitan lingkungan dan persoalan yang ada di kawasan Condet. Ridwan Kamil juga mendengarkan berbagai macam persoalan yang dihadapi dan dikeluhkan oleh warga Condet, khususnya di lokasi.


Selain berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan, Ridwan Kamil pun melakukan penanaman pohon di kawasan tersebut. Dia juga melihat pohonan apa saja yang ada di area itu.

Ridwan Kamil mengenakan kaos warna putih dengan celana panjang warna krem yang dipadupadankan dengan rompi berwarna krem.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement