Momen Ridwan Kamil Sapa Warga di Bantaran Kali Ciliwung

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil mendatangi Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (3/10/2024). Selain menyapa warga yang ada di bantaran Kali Ciliwung, Ridwan Kamil pun berdiskusi dengan aktivis lingkungan.

Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil tampak disambut hangat oleh puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet. Ridwan Kamil lantas berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan di sebuah pendopo yang ada di padepokan tersebut.

Bahasannya berkaitan lingkungan dan persoalan yang ada di kawasan Condet. Ridwan Kamil juga mendengarkan berbagai macam persoalan yang dihadapi dan dikeluhkan oleh warga Condet, khususnya di lokasi.



Selain berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan, Ridwan Kamil pun melakukan penanaman pohon di kawasan tersebut. Dia juga melihat pohonan apa saja yang ada di area itu.

Ridwan Kamil mengenakan kaos warna putih dengan celana panjang warna krem yang dipadupadankan dengan rompi berwarna krem.

(Qur'anul Hidayat)