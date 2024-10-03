Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Susuri Kali Ciliwung hingga Bermain Panahan Bareng Anak-Anak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:04 WIB
Ridwan Kamil Susuri Kali Ciliwung hingga Bermain Panahan Bareng Anak-Anak
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Ari Sandita.
JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyusuri kali Ciliwung di kawasan Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (3/10/2024) pagi. Selain itu, Ia juga bermain panahan setelah melihat adanya anak-anak yang melakukan aktivitas itu di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil menyusuri Kali Ciliwung dari titik Padepokan Ciliwung Condet hingga ke titik Komunitas Memanah Tanjungan (Kometa) Archery yang masih berada di kawasan Kramat Jati. Ridwan Kamil menyusuri kali menggunakan perahu karet didampingi oleh aktivis lingkungan Ciliwung.

Pasalnya, Ridwan Kamil ingin melihat kondisi Kali Ciliwung, yang mana menjadi curhatan dari warga dan aktivis sekitar. Saat turun dari perahu, Ridwan Kamil pun melihat banyaknya anak-anak yang melakukan aktivitas panahan.

Melihat hal itu, Ridwan Kamil pun jadi ikutan untuk melakukan panahan di Kometa Archery. Setelah itu, Ridwan Kamil pun menyapa dan berbincang-bincang dengan warga sekitar yang ada di lokasi.

Sebelumnya, di Padepokan Ciliwung Condet, Ridwan Kamil pun melakukan penanaman pohon. Ridwan Kamil juga berdiskusi dan mendengarkan curhatan para warga yang ada di sekitar.

Ridwan Kamil tampak disambut hangat oleh puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet. Ridwan Kamil lantas berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan di sebuah pendopo yang ada di padepokan tersebut.

 

