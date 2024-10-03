Suswono Blusukan Bareng Istri ke Tanah Abang, Diajak Warga Sarapan

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Suswono melaksanakan safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kamis (3/10). Dalam safari politik kali ini, Suswono diajak pendukungnya untuk menyantap sarapan khas betawi.

Pantauan di lokasi, Suswono terlihat tiba pada pukul 09.39 WIB. Suswono turun dari mobilnya dan berjalan kaki dari ruas jalan utama.

Suswono terlihat tiba bersama istrinya Mieke Wahyuni dan langsung juga disambut Juru Bicara Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Angkie Yudistia. Suswono langsung disambut warga bernama Mpok Mila alias Ida.

Mpok Mila kemudian langsung mempersilakan Suswono untuk menyantap makanas nasi uduk khas betawi yang telah disediakan. Bahkan, Suswono juga terlihat senang kala mendapatkan kue cucur yang telah disediakan.

“Ini namanya kue cucur ya pak ya,” kata warga kepada Suswono.