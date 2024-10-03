Misteri Kasus Suami Lansia Habisi Istrinya Lalu Bunuh Diri di Tangerang Terungkap, Ini Motifnya

TANGERANG - Polisi mengungkap misteri kematian pasangan suami istri (pasutri) lansia, BK (70) dan RB (65) yang ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di rumahnya sendiri di Komplek Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang beberapa waktu yang lalu.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menuturkan peristiwa itu dipicu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami.

“Motif dari kejadian ini yaitu ketidakharmonisan rumah tangga. Sementara bunuh diri yang dilakukan BK motifnya beban psikologis karena memiliki kesehatan dan masalah kesulitan keuangan,” kata Zain, Kamis (3/10/2024).

Zain mengatakan, BK diduga melanggar pasal 44 UU KDRT. Tapi, karena dalam hal ini BK meninggal dunia, Zain menyebut proses penyidikan kasus KDRT dinyatakan tidak dilanjutkan.

“Pelaku BK diduga melanggar Pasal 44 ayat (3) undang-undang KDRT. Namun dalam permasalahan ini tidak bisa dilanjutkan proses penyidikan karena yang diduga pelaku (BK) meninggal dunia sesuai dengan Pasal 77 KUHPidana,” jelas dia.

Pasangan suami istri lanjut usia berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di rumahnya sendiri di Komplek Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang.

Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Kanitero menyebutkan penemuan korban tersebut terjadi pada Kamis (5/9) sekira pukul 11.00 WIB.