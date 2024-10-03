Ridwan Kamil Bakal Hadirkan Konsep Pentahelix Antisipasi Masalah Kali Ciliwung

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyebutkan, bakal menghadirkan konsep pentahelix dalam mengantisipasi masalah-masalah yang ada di Kali Ciliwung, khususnya berkaitan sampah. Pasalnya, dia pun memiliki pengalaman dalam mengantisipasi persoalan di Sungai Citarum dahulu.

"Jadi, konsep Pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Lalu, akademisi, komunitas, hingga wirausaha atau bisnis. Terakhir adalah media untuk mengedukasi juga. Nah kombinasi Pentahelix untuk menyelesaikan masalah Ciliwung," ujar Ridwan Kamil di Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, dia hadir ke Padepokan Ciliwung Condet pada Kamis (3/10/2024) pagi tadi untuk berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan sekitar. Dia pun mendengarkan curhatan warga dan aktivis lingkungan berkaitan dua hal, mulai dari Kali Ciliwung hingga perspektif dan permasalahannya.

"Jadi, curhatnya terbagi dua tadi, tentang Ciliwung dan 13 sungai lainnya dengan perspektif sejarah dan permasalahan. Kedua tentang kawasan Condet yang terkepung oleh pembangunan yang tak ada bedanya dengan kawasan lain, padahal peraturannya sudah ada terkait kawasan cagar budaya Condet," tuturnya.

Dia menerangkan, saat dia terpilih menjadi Gubernur Jakarta, semua curhatan itupun bakal diresponnya secara realistis dan idealis. Konsep Pentahelix pun menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kawasan Kali Ciliwung.

"Saya akan realistis, tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada, semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya, dengan konsep Pentahelix. Nah kombinasi pentahelix untuk menyelesaikan masalah Ciliwung mungkin akan kita hadirkan juga sebagai konsep membangun bersama-sama," jelasnya.