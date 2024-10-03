Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa Jambret Handphone Emak-Emak Sudah 6 Kali Beraksi, Ngakunya Buat Bayar Kuliah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:50 WIB
Mahasiswa Jambret <i>Handphone</i> Emak-Emak Sudah 6 Kali Beraksi, <i>Ngakunya</i> Buat Bayar Kuliah
Mahasiswa jambret handphone emak emak ngakunya buat bayar kuliah (Foto : MNC Media)
A
A
A

BOGOR - Mahasiswa berinisial EP (23) mengaku nekat menjambret handphone emak-emak di wilayah Tajur, Kota Bogor untuk kebutuhan sehari-hari. Temasuk untuk membayar kuliahnya.

"Buat kebutuhan sehari hari, cuma buat bayar motor sama buat kuliah saja," kata EP kepada wartawan di Mako Polresta Bogor Kota, Kamis (3/10/2024).

Sementara, terkait kampus mana pelaku kuliah, dia tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja, pelaku mengaku kuliah di kampus swasta yang berada di wilayah Bogor.

"(Kampus) Swasta, di Bogor," ucapnya.

Dirinya juga mengaku telah melakukan aksi serupa sekira enam kali di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor dengan total jambretan hingga Rp10 juta.

"Sudah 6 kali (beraksi)," pungkasnya.

 

