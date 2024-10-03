Survei Wacana Transportasi Air di Jakarta, Ridwan Kamil: Bisa Jadi Alternatif

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyebutkan, bakal melakukan survei tentang wacana transportasi air di Jakarta. Pasalnya, transportasi air bisa jadi alternatif bagi warga Jakarta bila realistis dan memungkinkan terjadi.

"Kita lagi survei, realistis tidaknya. Ketika itu realistis dan memungkinkan, transportasi sungai itu bukan hal baru, di seluruh dunia juga udah ada kan," ujar Ridwan Kamil di kawasan Kali Ciliwung, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, transportasi air sejatinya bukanlah hal baru, apalagi sejumlah negara di berbagai belahan dunia merealisasikan konsep transportasi air. Sebabnya, transportasi air bisa menjadi alternatif bagi warga.

"Tapi bisa menjadi alternatif, memang sudah pernah dicanangkan sejak dulu ya, sekitar mungkin 20 tahun lalu, kira-kira begitu," tuturnya.

Cagub nomor urut 1 itu menambahkan, konsep pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menghadirkan inovasi. Maka itu, konsep transportasi air bisa saja dilakukan ke depannya.

"Nanti kita lihat, kalau ternyata memungkinkan, kita realisasikan. Kan konsep Rido ini kan DKI. Desentralisasi, kolaborasi kayak sekarang, dan inovasi menghadirkan hal baru," katanya.

(Qur'anul Hidayat)