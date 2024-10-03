Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Ingin Kali di Jakarta Bebas dari Sampah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:27 WIB
Ridwan Kamil Ingin Kali di Jakarta Bebas dari Sampah
Ridwan Kamil
JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyebutkan, bakal mencari solusi mendalam mengatasi persoalan yang ada di kali-kali kawasan Jakarta, termasuk Kali Ciliwung. Sebabnya, dia ingin kali di kawasan Jakarta bebas dari sampah.

"Kuncinya yang penting hasil akhirnya, tidak perlu terlalu diperdebatkan metodenya, yang penting hasil akhirnya bebas dari sampah. Saya lihat masih banyak sampah kan," ujar Ridwan Kamil di kawasan Kali Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, konsep kolaborasi pentahelix menjadi salah satu solusi mengantisipasi persoalan yang ada di kali, tapi juga berbagai resep harus dicari pula. Pastinya, konsep dalam mengantisipasi masalah kali itu harus tetap ramah lingkungan.

"Tak bisa satu resep mungkin untuk semua. Kan tadi saya bilang, realistis juga idealis. Idealnya lebih banyak alami itu lebih bagus, tapi ketika alami betul-betul tidak memungkinkan, nanti kita cari secara engineering yang tetap ramah lingkungan, tapi dengan cara-cara baru seperti itu," tuturnya.

Cagub nomor urut 1 itu menambahkan, dia juga ingin agar pinggiran kali bisa ditanami banyak pohonan sekaligus untuk menyerap polusi. Maka itu, ke depan pihaknya pun berencana melakukan penanaman jutaan pohon di Jakarta kala terpilih menjadi Gubernur Jakarta. 

 

