HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jubir Tim Pemenangan RIDO: RK-Suswono Siap Hadapi Debat, Sudah Turun Langsung ke Rakyat!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |15:47 WIB
Jubir Tim Pemenangan RIDO: RK-Suswono Siap Hadapi Debat, Sudah Turun Langsung ke Rakyat!
Jubir Tim Pemenangan RIDO, Angkie Yudistia/Okezone
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Angkie Yudistia memastikan bahwa pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 itu sudah siap menghadapi debat. Diketahui, debat perdana Pilkada Jakarta akan berlangsung pada Minggu (6/10).

"Yang pasti kita hari ini siap banget untuk debat nanti karena kita langsung terjun ke masyarakat dan kita mendengar aspirasi masyarakat," kata Angkie kepada wartawan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Dia lalu mencontohkan apa yang dilakukan Suswono kala menyerap aspirasi masyarakat hingga pedagang di kawasan pasar Tanah Abang. Menurutnya, hal ini pasti akan berkaitan dengan tema-tema debat seperti sumber daya manusia hingga ekonomi.

Pasalnya, dalam kunjungan Suswono, ia menjelaskan banyak pedagang Tanah Abang yang mengeluhkan soal kehilangan calon pembeli. Menurutnya, pasangan RK-Suswono pun mampu memberikan solusi atas masalah ini.

"Tanah Abang ini bisa menjadi salah satu destinasi yang ditunggu juga sama Gen Z dan milenial, bahwa yuk kita mulai meramaikan, membantu ekonomi dan membantu penjualan," ungkap dia.

 

