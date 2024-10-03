Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Ridwan Kamil Diarak Bareng Habib Ali Kwitang, Tangannya Bergandengan Erat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:05 WIB
Momen Ridwan Kamil Diarak Bareng Habib Ali Kwitang, Tangannya Bergandengan Erat
Ridwan Kamil dan Habib Ali Kwitang (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil bertemu ulama dan tokoh agama di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (3/10/2024) siang tadi. Dia pun sempat diarak untuk mengikuti majelis taklim bersama masyarakat.

Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil tampak mengenakan baju koko warna putih dengan peci hitam. Dia datang ke rumah salah satu tokoh agama yang ada di bilangan Jalan Kembang Raya, RW 04, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Setelah berdialog dengan tokoh dan ulama, Ridwan Kamil lantas berjalan bersama Pimpinan Islamic Center Indonesia, Kwitang, Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Ridwan Kamil pun tampak berjalan dengan bergandengan tangan dengan Habib Ali Kwitang.

Alunan suara drum dan salawat nabi pun dikumandangkan mengiringi Ridwan Kamil dan Habib Ali Kwitang menuju ke Majelis Taklim Al-Habsyi Kwitang Jakarta. Pasalnya, bakal digelar kegiatan Maulid Akhir Khamis ke 104 di Jakarta. 

Adapun para jamaah majelis taklim tersebut tampak memenuhi area Masjid di lingkungan Islamic Center tersebut. Dalam sambutannya, Habib Ali Kwitang pun bersyukur, semua jamaah bisa berkumpul bersama. Dia mengajak, agar semua orang untuk bersama-sama menunjukkan kecintaannya pada Nabi Muhammad SAW.

"Alhamdulillah, kita bisa berkumpul bersama menghadiri peringatan perayaan Maulid Akhir Khamis yang diadakan di Majelis Taklim Al-Habsyi, kali ini yang ke 104 tahun yang diadakan di Jakarta, semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada kita. Kita sama-sama tunjukan kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW," katanya, Kamis.

(Arief Setyadi )

      
