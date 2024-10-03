Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jamaah Majelis Taklim Al-Habsy Kwitang Doakan Kemenangan Ridwan Kamil-Suswono

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:42 WIB
Jamaah Majelis Taklim Al-Habsy Kwitang Doakan Kemenangan Ridwan Kamil-Suswono
Jamaah Majelis Taklim Doakan Kemenangan Ridwan Kamil-Suswono/Okezone
A
A
A

JAKARTA -Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyambangi Majelis Taklim Al-Habsy di Islamic Center Indonesia, Kwitang, Jakarta Pusat pada Kamis (3/10/2024). Warga pun turut mendoakan agar Ridwan Kamil bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024 mendatang.

"Yah kita mah mendoakan saja, agar bisa menang nanti, lalu kalau sudah menang semoga amanah, jujur, adil, dan bisa memperhatikan masyarakat Jakarta," ujar salah satu jamaah majelis taklim, Syukron di lokasi, Kamis (3/10/2024).

Dia berharap, Ridwan Kamil-Suswono bisa memenangkan perhelatan politik di Jakarta ke depannya dan bisa membawa nasib masyarakat Jakarta menjadi lebih baik. Selain itu, diharapkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama.

Adapun Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil datang ke rumah salah satu tokoh agama yang ada di bilangan Jalan Kembang Raya, RW 04, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Setelah berdialog dengan tokoh dan ulama, Ridwan Kamil lantas berjalan bersama Pimpinan Islamic Center Indonesia, Kwitang Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement