Jamaah Majelis Taklim Al-Habsy Kwitang Doakan Kemenangan Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA -Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyambangi Majelis Taklim Al-Habsy di Islamic Center Indonesia, Kwitang, Jakarta Pusat pada Kamis (3/10/2024). Warga pun turut mendoakan agar Ridwan Kamil bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024 mendatang.

"Yah kita mah mendoakan saja, agar bisa menang nanti, lalu kalau sudah menang semoga amanah, jujur, adil, dan bisa memperhatikan masyarakat Jakarta," ujar salah satu jamaah majelis taklim, Syukron di lokasi, Kamis (3/10/2024).

Dia berharap, Ridwan Kamil-Suswono bisa memenangkan perhelatan politik di Jakarta ke depannya dan bisa membawa nasib masyarakat Jakarta menjadi lebih baik. Selain itu, diharapkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama.

Adapun Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil datang ke rumah salah satu tokoh agama yang ada di bilangan Jalan Kembang Raya, RW 04, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Setelah berdialog dengan tokoh dan ulama, Ridwan Kamil lantas berjalan bersama Pimpinan Islamic Center Indonesia, Kwitang Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi.