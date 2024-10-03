Elektabilitasnya 36,5%, Pramono: Pasti Naik Terus!

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung alias Mas Pram mengkomentari hasil survei terbaru dari lembaga Charta Politika yang menempatkannya bersama Cawagub, Rano Karno alias Bang Doel di posisi kedua dengan 36,5%. Dirinya pun meyakini hasil survei terkait elektabilitasnya akan naik terus.

"Ketika saya maju jangankan 0 persen, dicari saja enggak ada di seluruh lembaga survei. Tetapi ketika bulan September, ketika awal LSI 28,4 persen, hanya kerja dalam waktu satu minggu, berikutnya Poltracking seminggu lalu keluarkan rilis 31,5 persen dan hari ini Charta Politika mengeluarkan rilis tiba tiba melonjak 36,5 persen survei dilakukan tanggal 19-21 September padahal sekarang sudah tanggal 3 Oktober," kata Pram dalam sambutan acara Deklarasi Eks Relawan Anies Pa' Doel di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Kalau diadakan survei tanggal 3 Oktober saya yakin, enggak usah ngarang-ngarang lah pasti akan naik terus," imbuhnya.

Mas Pram sapaan karibnya itu mengatakan bahwa dukungan rakyat terhadap dirinya sangat luar biasa. Ia menekankan bahwa memulai kerja kampanye politik dari yang kecil-kecil.

"Kenapa itu bisa terjadi? saya merasakan yang paling utama adalah dukungan rakyat yang luar biasa dan saya memulai kerja bukan dari yang besar besar, tapi dari yang kecil kecil. Saya dibawa oleh Bu Wa Ode Herlina ke Rumah Susun Tanah Tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Dalam temuan di survei terbarunya, pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki tren elektabilitas yang menanjak.