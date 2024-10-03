Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Elektabilitasnya 36,5%, Pramono: Pasti Naik Terus!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |17:12 WIB
Elektabilitasnya 36,5%, Pramono: Pasti Naik Terus!
Pramono Anung yakin hasil survei pada dirinya terus naik (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung alias Mas Pram mengkomentari hasil survei terbaru dari lembaga Charta Politika yang menempatkannya bersama Cawagub, Rano Karno alias Bang Doel di posisi kedua dengan 36,5%. Dirinya pun meyakini hasil survei terkait elektabilitasnya akan naik terus.

"Ketika saya maju jangankan 0 persen, dicari saja enggak ada di seluruh lembaga survei. Tetapi ketika bulan September, ketika awal LSI 28,4 persen, hanya kerja dalam waktu satu minggu, berikutnya Poltracking seminggu lalu keluarkan rilis 31,5 persen dan hari ini Charta Politika mengeluarkan rilis tiba tiba melonjak 36,5 persen survei dilakukan tanggal 19-21 September padahal sekarang sudah tanggal 3 Oktober," kata Pram dalam sambutan acara Deklarasi Eks Relawan Anies Pa' Doel di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Kalau diadakan survei tanggal 3 Oktober saya yakin, enggak usah ngarang-ngarang lah pasti akan naik terus," imbuhnya.

Mas Pram sapaan karibnya itu mengatakan bahwa dukungan rakyat terhadap dirinya sangat luar biasa. Ia menekankan bahwa memulai kerja kampanye politik dari yang kecil-kecil.

"Kenapa itu bisa terjadi? saya merasakan yang paling utama adalah dukungan rakyat yang luar biasa dan saya memulai kerja bukan dari yang besar besar, tapi dari yang kecil kecil. Saya dibawa oleh Bu Wa Ode Herlina ke Rumah Susun Tanah Tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Dalam temuan di survei terbarunya, pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki tren elektabilitas yang menanjak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175877//pramono-5xsA_large.jpg
Cegah Asusila Saat Ragunan Buka hingga Malam, Ini Strategi Gubernur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175409//pemerintah-bDxw_large.jpg
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175289//pemerintah-Xyvp_large.jpg
Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum Imbas Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175055//pramono-wlSZ_large.jpg
Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pramono: Rekrutmen PJLP 2026 Bakal Dikurangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175021//purbaya-sigA_large.jpg
Pangkas Dana Transfer Rp15 Triliun, Purbaya: Jakarta Masih Bisa Tahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174981//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-5JE7_large.JPG
Kelakar Purbaya Usai Bertemu Pramono: Dana Bagi Hasil Jakarta Bisa Dipotong Lagi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement