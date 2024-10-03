Bentrok Berdarah di Penjaringan, 1 Orang Tewas dan 4 Kritis

JAKARTA- Peristiwa bentrokan berdarah mengakibatkan empat orang menjadi korban di Kampung Bunderan, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (2/10/2024) malam. Salah satu korban berinisial RFM (42) meninggal di tempat kejadian.

Polda Metro Jaya telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan satu orang tewas di Jakarta Utara tersebut.

"Pelaku berhasil diamankan, sementara 1 orang tersangka atau seorang yang diduga pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis (3/10/2024).

Dia mengatakan, peristiwa terjadi pada Rabu 2 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB dini hari di daerah Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Telah terjadi dugaan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau pengeroyokan.

"Korbannya ada 4 orang, ada yang luka di kaki, ada 1 orang yang meninggal dunia, korbannya, saudara RM," jelasnya.