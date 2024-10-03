Predator Anak SD di Tangsel Ternyata Residivis Kasus Pencabulan

TANGSEL - DG (32), pria pelaku penculikan disertai pencabulan terhadap 3 siswi SDN di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan residivis kasus pencabulan tahun 2014 silam. DG ditangkap pada Rabu 25 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB. Bujang lapuk itu tak berkutik saat sejumlah petugas datang meringkusnya.

"Tersangka DG statusnya belum menikah. Tersangka adalah residivis pencabulan anak yang ditangani Polres Jakarta Selatan (Jaksel)," terang Wakapolres Tangsel Kompol Rizkyadi Saputro, Kamis (3/10/2024).

Para korban merupakan siswi pada SDN berbeda di wilayah Ciputat. Ketiganya berinisial S (9), B (9), dan A (9). Modus pelaku dalam menjalankan aksinya relatif sama, yaitu membuntuti lalu membujuk korban agar ikut pergi bersama pelaku.

"Tersangka DG menggunakan motor membuntuti korban, DG membujuk rayu. Hampir semua kata-katanya sama seperti, nama kamu siapa? orangtua kamu siapa? orangtua kamu kecelakaan, ayo diantar," kata Rizkyadi.

Dari penyelidikan polisi diketahui jika pelaku beraksi mengendarai sepeda motor, lalu mencari target ke sekolah dasar negeri di wilayah Ciputat. Setelah mendapat targetnya, pelaku membohongi korban lalu mengajaknya pergi.