HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakal Temui Habib Rizieq, Pramono Anung: Peran Tokoh Agama Penting di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:11 WIB
Bakal Temui Habib Rizieq, Pramono Anung: Peran Tokoh Agama Penting di Jakarta
Cagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan peran tokoh agama penting dalam kelanjutan pembangunan. Diketahui pasangan Pramono-Rano kerap sowan ke tokoh agama terutama Habib dan Kiai saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau melihat Jakarta, mau tidak mau maka peran tokoh-tokoh agama menjadi penting dan saya bukan hanya sekadar ke Habib dan Kiai, saya juga akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama lainnya karena bagi saya sama saja. Seperti yang sudah saya sampaikan kunjungan ini harus merata dan saya juga sudah membuat program untuk itu," kata Pramono di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Pramono menekankan tak hanya tokoh agama, dirinya bersama Bang Doel akan menyambangi komunitas masyarakat dan lainnya.

"Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya saya juga akan datang ke kelompok komunitas dan masyarakat Betawi, Jawa, Sunda, Batak, Minang dan sebagainya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
